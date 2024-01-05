6 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün kendini ruhsal anlamda yorgun hissediyor olabilirsin. Bunun nedeni Güneş ile Chiron arasındaki açılanma! Kendine bu kadar yüklenme ve biraz Ay'ın Akrep burcundaki seyrinden yararlanarak heyecan arayışına odaklan. Bırak ruhun özgür kalsın ve tutkularını bulma fırsatı yakala.

Hayatını güzelleştirmek için ruhunun derinlerindeki arzulara kulak ver. Geçmişi geride bırakmanın, eş, aile veya çocukların sorunlarıyla boğuşmadan kendine ait bir gün geçirmenin tam zamanı. Bir süredir söylediğimiz gibi senin en çok sana ihtiyacın var! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...