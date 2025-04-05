6 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, hafta sonunda dahi durmayan bir zihin ve hayal gücüyle harekete geçeceksin. Önünde büyük fırsatlar, yeni yollar ve bambaşka alternatiflerin yer aldığını bilmelisin. Zira, bu dönemde Jüpiter'den güç alacak, büyük planlar yaparak ilerleme şansı bulacaksın.

Tam da bu aşamada hayatın sürprizlerine açık ve değişim konusunda da esnek olmalısın. Uluslararası boyutlara ulaşacak projelere, yurt dışı merkezli işlere ve eğitim programlarına katılmayı da bir düşünmelisin. Tüm bunlar için korkusuz, cesur ve kararlı da olmalısın.

Kendini göstereceğin, rekabette en tepeye ulaşabileceğin bir dönem başlıyor. Her an karşına çıkacak fırsatları dikkatle değerlendirmeye odaklan, dikkatini ve zihnini topla. Tabii bu arada kararlı ve kendinden emin de olmalısın. Belirsizliklere zamanının olmadığını açıkça söylemeliyiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...