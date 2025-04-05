6 Nisan İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün geçmişe dönebilirsin! Haftanın son gününde özüne dönebilir, içindeki sesi dinleyip maziyi anabilirsin. Geçmişe dair meselelerin, artık kapanması gereken konuların yüzeye çıkması sana bir yandan hüzün getirirken bir yandan da özgürlüğün anahtarı olacaktır.

Tam da bu noktada Merkür'ün durağan enerjisi geçmiş ile gelecek yaşamın arasında bir köprü kurmanı sağlayacak. Eskiden kalanlar içerisinden süzdüklerini yanına alacak, yolunu belirleyeceksin. Bazı şeylere veda edecek, bazılarına ise yeniden 'merhaba' diyecek cesareti içinde bulacaksın.

Özel hayatında yaşadığın bu dönüşüm sürecinin bir benzerine iş hayatında da söz edeceğiz. Geçmişe dayanan projeler, miladını doldurmuş işler birer birer sona erecek. Yeni bir düzen ve iş kurmak için harekete geçeceksin. Geçmişten aldığın güçle büyümeye hazırsın. Bu aşamada eski yatırımlarından elde ettiğin gelirin de önemi bir hayli fazla olacak, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...