Sevgili Balık, bugün geri çekilebilirsin. Özellikle seni zorlayan konularda bir adım geri atıp soluklanmak isteyebilirsin. Biraz durulmak, olan biteni uzaktan izlemek ve en önemlisi de detaylı bir plan yaparak strateji geliştirmek gündeminde yer alabilir.

Tam da bu noktada hayattan ne istediğini keşfetmelisin. Bir rota çizmeli, geride kalarak daha yukarı sıçramanın bir yolunu bulmalısın. Yani bu durgunluğun ve dinginliğin bir sebebi olmalı.

Sadece iş hayatında değil özel hayatında da beklenmedik bir geri adım atabilirsin. Duygularını açık etmek yerine içinde yaşamayı tercih edebilir, olanı biteni dikkatle düşünebilirsin. Her şeyi ölçüp tarttıktan sonra ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatabilirsin. Değer gördüğün kadar değer verdiğin bir dönem başlıyor, şimdi her şey senin için bambaşka olacak. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...