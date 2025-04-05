6 Nisan Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün içinde biriktirdiklerin ortaya çıkabilir! Zaman zaman kendine söylemekten dahi kaçındığın sözler, gerçekler ve bastırılmış duygular ansızın ortaya çıkabilir. Haliyle bu durum hislerini veya öfkeni kontrol etmekte zorlanmanı sağlayabilir.

Dikkatli ol, birtakım içsel dengesizlikler de yaşayabilirsin! Aslında tüm bunlar olurken sadece huzur arıyorsun... Sana iyi gelecek o düzeni kurmak için tüm bu telaşın. Bu aşamada derin bir nefes almanı tavsiye etmeliyiz. Zira bu süreci atlatıp kendinle yüzleşir ve kontrolü eline alırsan, her şey yoluna girecek. Hayatındaki zorluklardan arınmak, biraz dinlenmek ve güzellikleri kucaklamak üzeresin.

Hem iş hem özel hayatında yeni bir dönem başlayabilir. Merkür durağan konuma geçerken, senin de hayatındaki sular sonunda durulabilir. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...