6 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün sınırlarını aşabilirsin! Pek de tercih ettiğin bir durum olmasa da hayatında köklü değişimleri ve dönüşümleri tercih edebilirsin. Hatta zaman zaman aşırıya kaçabilir, beklentileri aşabilirsin. Kimi zaman ise yolundan saptığını da hissedebilirsin... Ancak belki de senin için yeni normal budur, kim bilir?

Tam da bu aşamada bugünden itibaren durağan ilişkilerinde canlılık, tekdüzeleşmiş düzende heyecan ve farklılıklar yaşayabilirsin. Hayatına renk ve hareket gelebilir. Şimdi yaşadığını hissetmenin tam zamanı!

Biraz başına buyruk bir tavırla alıştığın düzeni değiştirmenin heyecanını hissedebilirsin. Bu sırada bir anlık kararlar alarak iş değiştirmeye de meyilli olabilirsin. Ancak riskli adımlar atmadan önce etraflıca düşünmen şart. Hayatına renk getirmek isterken mutluluğunu gölgelememek adına temkinli ve garantici adımlar atsan iyi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...