6 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün eski ile yeniyi harmanlayabilirsin. Eski alışkanlıkların ile yeni heyecanlar arasında gelgitler yaşayabilirsin. Bu aşamada bir süredir yaşadığın içsel çatışmalar belirginleşebilir ve kararsızlık hayatına hakim olabilir.

İşte tam da bu süreç seni yaratıcı ve üretken yapacak. Özellikle sanatsal meseleler ve ilham dolu adımlar gündeminde yer alacak. Belki de bu yaratıcılık dengeyi bulmanı sağlayacak. Eski ile yeni arasında yarattığın harman, gelecek olabilir... Zira düzenin biraz geçmiş biraz de gelecekle bağlı kalarak hayatını kolaylaştırabilir. Şimdi istediğin kişi olma zamanı.

Peşi sıra kararlar almaya hazır ol. Tüm bunlar hızla yaşanıp bitebilir ve hayatında yeni bir dönem başlayabilir. Sahi bu ara nostaljik bir karşılaşma ile romantik yakılaşmalar da söz konusu olabilir. Gönlünün bir köşesinde yarım kalan sayfayı ise nasıl dolduracağına dikkatle karar vermelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...