6 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün hayatındaki belirsizliklerin yerini netlikler ve güçlü kararlar alabilir. Artık karar vermenin zamanı geldi. Yönünü belirlemeli, nereye gitmek ya da ne yapmak istediğini seçmelisin. Özellikle de eğitim hayatına dair konularda kendinden emin ve kararlı olmalısın.

Şimdi tamam ya da devam deme vakti! Belki de eğitim hayatını kariyere dönüştürecek bir karar verebilirsin. Bu aşamada bugüne dek öğrendiklerini, teorik bilgini ve fikirlerini gerçek dünyada uygulamaya koymayı düşünmelisin. Yani son derece heyecanlı ve hareketli bir döneme başlıyorsun. Hayatında tatlı telaşlar ve derin mutluluklar yaşayacak, kendine eskisinden çok daha fazla güvendiğini hissedeceksin.

Tabii aşk hayatında da bazı kararlar vermen ve adımlar atman gerekebilir, bugün! Partnerin senden ilişkinize dair net bir yanıt bekliyor olabilir. Sen ise ayrılığa ve kendine odaklanmaya daha meyilli gibisin, iyi düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...