6 Eylül Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hayata karşı her zamankinden çok daha tutkulu bir şekilde bağlanacaksın. Heveslerinin, heyecanının ve isteklerinin peşinden koşmaya hazırsın. Artık hem romantik ilişkilerinde hem de kariyerinde ne istediğini bilerek hareket edeceksin. Kendini belki de uzun zaman sonra ilk kez özgürce ve sınır tanımadan yaşıyorken bulacaksın.

Venüs ile Juno'nun kavuşumu sana hayat ile barışma ve hedeflerinde değişiklik yapma enerjisi verecek. Daha fazla otorite, daha fazla güç, daha fazla mutluluk ve aşk aramaya başlayacaksın. Şimdiden söyleyelim, tüm bunları bulacaksın da!

Tam da bu noktada iş hayatında ortak projeler gündeme gelecek. İş birliklerinde ne istediğini bilerek ve uyumlu bir şekilde hareket edeceksin. Bu sayede başarıya adım adım yaklaşacak, iş ila aşk hayatı arasındaki dengeyi koruyarak ilerlemeye odaklanacaksın. Öte yandan iş hayatında tutkulu ve heyecanlı halin ile dikkatleri üzerine çekeceksin. Bu sayede bir de aşkı bulacaksın. Sürpriz teklifler ve itirafları hazır ol, birileri seni radarını almış olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...