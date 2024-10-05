6 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün fark edeceksin! Herkesin dengesini sağlamak zorunda olmadığını, uzlaşmak zorunda olmadığını ya da herkesi mutlu edemeyeceğini kabul edeceksin. Bu sana önemli bir farkındalık, fakat daha da önemlisi huzur getirecek. Merkür ile Mars arasındaki kare açı artık hayatına ve kendine yönelmen gerektiğini işaret ediyor. Ne kadar değerli olduğunu unutma.

Olduğun gibi kabul edilmediğin hiçbir yerde durma. Kendini karanlık yanlarınla birlikte kabul et. Ve hayattan zevk almaya odaklan. Bir düzen sağlamak, kuralına göre yaşamak ve ilişkilerindeki yükü üstlenmek zorunda değilsin. Belki daha yüzeysel sorunlarla mücadele ederek ilişkilerin dinamiklerini değiştirebilirsin. Omzuna yüklendiğin onca yükü atma vakti geldi.

Bunları başardığında hafiflediğini hissedeceksin. Merkür'ün de desteği ile hayattan keyif almaya başlayacaksın. Biraz başına buyruk, biraz umursamaz belki biraz da keyfine düşkün bir kişiliğe bürüneceksin. Tüm bunlar sana farklı geliyor olabilir. Ama bunu denemelisin. Çünkü mutluluk, sen özüne döndüğünde seni bekliyor olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...