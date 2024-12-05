6 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hedeflerini gözden geçirmelisin! Hayattan ne istediğini, gelecekten ne beklediğini enine boyuna düşünmelisin. Zaman geçerken fark etmediklerini, zamanın olduğunu sandıklarını iyice düşünmelisin... Zira belki de ertelemek istediğin şeylerin zamanı gelmiştir.

Tam da bu alamada Mars'ın durağan konumu sana cesaret verecek! Artık zamanın geldiğini hissedeceksin. İşte bu seni harekete geçiren yegane güç olacak. Kendi işini kurmak için harekete geçebilirsin. Ya da kişisel hedeflerine ulaşabileceğin bir iş ya da kariyer fırsatı yakalayabilirsin.

Şimdi sana bir de sır vereceğiz! Otorite ile çatışmaktan kaçınmalısın. Seni zorlayan anlarda hak arayışı arzusu ile inatlaştığın kişiler ancak hızını kesebilir. Bunun olmasına izin verme. Adaleti sağlamak istiyorsan, önce gücü elde et. Sonra gerisi gelecek, göreceksin. Bu süreçte adım adım otoriteni sağlamlaştır ve her zaman daha ileriyi hedefle... Yol senin ve başarılarla ruhun ihtiyacı olan dengeye kavuşacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...