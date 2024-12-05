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6 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

6 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
05.12.2024 - 19:02

Beklentileriniz bir hayli artacak! Peki 6 Aralık Cuma gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 6 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün etrafındakilerden beklentilerin artacak! Hayatında kime yatırım yaptıysan, destek olduysan ve bağlılık gösterdiysen; onlardan beklentilerini dile getireceksin. Mars durduğunda, sen de bağlılıklarını sorgulayacaksın. Karşılıklı ya da karşılıksız yaptığın iyiliklere değmiş mi değmemiş mi enine boyuna düşüneceksin.

Benzer bir şekilde hayattan da emeklerinin karşılığını almak isteyeceksin. Alma verme dengesini kurmanın zamanı geldi. Emeklerinin karşılığını almalısın... Sen istemezsen bazen karşılığını alamadığın işlere yönelmelisin. Zam, terfi ya da otorite konusunda ısrarcı olmalısın. 

Gelelim para konusuna! Bu aralar yatırdığından fazlasını alacaksın. Şansın en çok paradan açılacak. Özellikle almak istemen ve hayattan beklentilerini artırman, kazanma döngüsünü senin lehine döndürecek. Bu yüzden riskli yatırımlara yönelebilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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