6 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün ilham dolu bir güne başlıyorsun. Hayatına renk gelecek. Motivasyonun artacak. Mars durduğunda, enerjin yerine gelecek! Kendine güveneceksin... Sevgi ile dolacak, mutluluğu kucaklayacaksın!

Tam da bu aşamada eski aşklar ve nostaljik anılar seni ele geçirecek. Geçmişe dönmek isteyeceksin adeta. Kapanmayan duygusal yaraları onarmanın zamanı geldi. Kedini sev, geçmişini kucakla ve geleceğe odaklan. Bunu yaptığında gerçek aşk seni bulacak. Duygu yüklü romantik kişiliğinle seni hak eden ruh eşin Mars retrosunda karşına çıkacak.

Biraz da iş hayatından söz edelim. Çünkü bu enerji ile başarılı da olacaksın. Kazanmak için harekete geç ve risk al yeterli olacak! Hayattan beklentilerin için ve hayallerin için elini taşın altına koy. Sen cesaret ettiğinde ve harekete geçtiğinde her şey kusursuz olacak. Yılı en mutlu tamamlayacak kişi sensin, şimden söyleleyelim! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...