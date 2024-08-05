6 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün konfor alanını genişletmek için harika bir gün. Maddi kaynaklarını artıracağın ve finansal anlamda gücüne güç katacağın fırsatlar karşına çıkacak. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgenin açının destekleyici etkisiyle eline toplu para geçecek. Bir süredir beklediğin toplu ödeme yapılacak, nafaka ya da miras yoluyla ile eline ihtiyacından fazla para ulaşacak.

Şimdiden söyleyelim, bu paranın yeri de hazır. İhtiyaçların doğrultusunda bir ev ya da araba alabilirsin. Kirada oturuyorsan ilk tercihin ev olacaktır. Zira Jüpiter'in etkisiyle bugün taşınmalardan da söz etmek mümkün. Refah düzeyinin artmasıyla ve yaşam alanının değişmesi ile aile düzeninde de değişim söz konusu olacak. Keyifli ve yeni başlangıçlar ailenizi bekliyor.

Gelelim iş hayatına. Mevcut düzenini koruduğun, bir günlük rutinlerine devam ettiğin bir gün olacak. Bu dönemde iş hayatına dair ani kararlar vermesen iyi edersin. Özellikle ailene ve sevdiklerin odaklanıp düzene devam ettirmeyi tercih etmelisin. Ailecek yeni bir düzen inşa ettiğin bu sıralar, senin için mali güvenlik ve istikrar da her zamankinden daha öncelikli olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...