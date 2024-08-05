6 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gardırobuna renk katabilirsin. Hayatında küçük ama etkisi büyük değişiklikler yapmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Yeni kıyafetler alabilir, küçük estetik dokunuşlar tercih edebilir ya da kendinde değişikliğe gidebilirsin. Kendini daha iyi hissetmek için ne yapman gerekiyorsa onu odaklanmalısın. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgenin etkisiyle kendinden başlayarak hayatını güzelleştirmek isteyebilirsin.

Hayatını güzelleştirmek demişken, evinde de küçüklü büyüklüğü dekorasyonlar yapabilirsin. Büyük değişimler için evinin bir bölümünü tamamen değiştirmek adına tadilata başlayabilirsin. Küçük dokunuşlar yaparak da mutluluğa odaklanabilirsin. Karar senin, ve bu karar tamamen istediğin değişikliğin büyüklüğü ile ilgili olarak değişecektir.

Biraz da iş konuşalım! Bugün iş hayatında öne çıkmak isteyebilirsin. Yaptığın işlerin takdir edilmesi senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Başarılarının yeterince alkışlanmadığı bir yerde durman ise neredeyse imkansız. Ne dersin belki de iş hayatında köklü bir değişikliğin zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...