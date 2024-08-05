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6 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

6 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 19:00

Yüzünüzü geleceğe dönün... Peki, 6 Ağustos Salı gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 6 Ağustos Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün şimdiye ve geleceğe odaklanmalısın. Zira, Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açı geçmiş meseleleri gündeme getirmemen gerektiğine işaret ediyor. Bitmiş ilişkiler, kapanmış davalar ya da eski hayatına dair konular seni ancak dibe çekecektir. İlerlemeye odaklanarak geçmişin yükünü üzerinden atmalısın. Bu sayede kendine yeni bir sayfa açabilirsin. Hayatındaki pek çok şeyi hayal ettiğin gibi değiştirecek güce de sahipsin. Fakat bunun için omuzundaki yüklerden kurtulman gerekiyor. 

İşte tam da bu noktada sana eskiyi hatırlatan ne varsa hayatından çıkarmanı tavsiye ederiz. Mesela, hâlâ görüştüğün eski sevgili, yeni aşkların ortaya çıkmasına büyük bir engel olabilir. Astrolojik anlamda ilişkilerin desteklendiği bu süreçte kalbinin boş olduğunu göstermekten çekinme. Seni dibe çeken ilişkiler gibi işlerden de uzak dur. 

Her gün mutsuz olduğun bir iş yapıyorsun, artık rotanı değiştirmenin zamanı geldi demektir. Özellikle bugünlerde tekliflere açık ol ve karşına çıkacak fırsatları iyi değerlendir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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