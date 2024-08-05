6 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün büyük bir değişim arzusu içerisine gireceksin. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisiyle, estetik kaygıların artacak. Aradığın değişimi küçük estetikli okunuşlarda, saçını boyatmakta ya da tarzını değiştirmekte bulacaksın. Kendini yenilemek, hayata daha sıkı bağlanmanı sağlayacak. Kendine olan güvenini arttıracak ve özgür hissettirecek.

İçindeki değişim arzusu ilişkilerine de yansıyacak. Bu dönemde partnerinle eskisinden çok daha güçlü bir bağ kuracaksın. Dahası romantik ve sevgi dolu yaklaşımın karşılık bulacak. Hazırlıklı ol, çünkü bir anlık kararla plansız bir evlilik teklifi, nişan töreni ya da yıldırım nikahı yapabilirsin.

Gelelim iş hayatına. Bugün iş hayatında da heyecan verici bir gün olacak. Mevcut düzeninde, ayakları yeri daha sağlam basan bir pozisyona kavuşabilir ya da göreve getirebilirsin. Eskisinden daha fazla sorumluluk alabilir, buna uygun zamdan ve haklardan da yararlanabilirsin. Fakat iş değişikliği için doğru bir dönemde değiliz. Bu yüzden maddi anlamda risk kalmasın ve konfor alanının dışına çıkmasan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...