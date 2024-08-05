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6 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

6 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 19:00

Venüs'ün enerjisiyle yere sağlam basın! Peki, 6 Ağustos Salı gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 6 Ağustos Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ayakları yere sağlam basan adımlar atacaksın. Her kararın defalarca düşünerek bütün detayları dikkatle gözden geçirerek alacaksın. Jüpiter ile Venüs'ün olumlu açılanması, retronun etkilerini biraz azaltacak. Bu sayede hayatında güzel gelişmelerden söz etmek mümkün olacak. 

İlk olarak iş hayatındaki gelişmeleri ele almalıyız. Maddi anlamda güçlenmeni sağlayacak güzel gelişmeler yaşanacak. Somut sonuçlar elde ettiğin, önemli imzalar attığın bir gün olacak. Ancak bu imzalar hali hazırda çalıştığın kurumu ile aranda gerçekleşecek. Sıfırdan bir iş inşa etmek ya da iş hayatında köklü bir değişime gitmek şu aralar söz konusu olmayacak. 

İkinci olarak sağlığın ile ilgili gelişmeler dikkat çekecek. Bu dönemde mini operasyonlar söz konusu olabilir, çabuk bir iyileşme ve hızlı ayağa kalkma süreci seni bekliyor. Ancak yeme içme konularına biraz dikkat etmeli, özellikle şekerden ve sağlıksız beslenmeden uzak durmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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