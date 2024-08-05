6 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün dengeni korumalı ve huzura odaklanmalısın. Heyecanı doruklarda yaşamak yerine standart düzenini korumalısın. Gökyüzünün kusursuz dengesini işaret eden Venüs ile Jüpiter üçgenin etkisiyle daha uyumlu olmalısın. Büyük hırslardan, arzulardan ve yüksek beklentilerden uzak durmalısın. Çünkü dengeni bozabilecek tüm bu durumlar ani kararlar alarak hata yapmanı destekleyebilir. Bu dönemde hızlı karar vermemeli, dikkatli ve düzenli olmalısın.

İşte tam da bu noktada iş hayatını ele almalıyız. Yeni oluşumlar, ortaklıklar ya da ticari anlaşmalar için pek doğru bir gün değil. Özellikle de finansal anlamda riske girdiğin adımlar atmaman gereken bir dönemdesin. Bu dönemde daha ziyade, bireysel alım satımlar yaparak öz kaynaklarını arttırabilirsin.

Gelelim aşk hayatına. Romantik ilişkilerin desteklendiği bugün, partilerin ile arandaki sorunları çözebilirsin. İlişkimde yeni bir dönem başlayabilir, buna mevcut ilişkin için ikinci bahar demek de mümkün olabilir. İlişkine devam etmek istiyorsan, bu fırsatı iyi değerlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...