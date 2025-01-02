6 – 12 Ocak 2025 Haftanın Yantrası
6 – 12 Ocak 2025 Haftanın Yantrası
Haftanın yantrası şaman yantra koleksiyonumuzdan Karyak Yantra.
Karyak Yantra doğum haritalarımızda Su ve Toprak elementini dengeler. Ayrıca yer ve göğün arasındaki tüm titreşimin şifa dolu enerjilerini yaşamlarımıza taşıyarak.
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Kaygı stresten kaynaklı duygusal iniş çıkışlarımızı dengeleyen cesaret ve özgüveni yükseltmeye yardımcıdır.
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Haftanın kristali yeşil oniks
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