6 – 12 Ocak 2025 Haftanın Yantrası

Herhangi bir ruhsal musallat ve kara enerjilere karşı da üzerindeki sayı sekansları ve semboller ile koruyucudur. Kişiye özel olarak gezegen saatlerine göre Altın, Bakır, Oniks, Gümüş olarak hazırlanmaktadır.

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