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6 – 12 Ocak 2025 Haftanın Yantrası

etiket 6 – 12 Ocak 2025 Haftanın Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 21:15 Son Güncelleme: 02.01.2025 - 21:46

Haftanın yantrası şaman yantra koleksiyonumuzdan Karyak Yantra. 

Karyak Yantra doğum haritalarımızda Su ve Toprak elementini dengeler. Ayrıca yer ve göğün arasındaki tüm titreşimin şifa dolu enerjilerini yaşamlarımıza taşıyarak.

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Kaygı stresten kaynaklı duygusal iniş çıkışlarımızı dengeleyen cesaret ve özgüveni yükseltmeye yardımcıdır.

Kaygı stresten kaynaklı duygusal iniş çıkışlarımızı dengeleyen cesaret ve özgüveni yükseltmeye yardımcıdır.

Herhangi bir ruhsal musallat ve kara enerjilere karşı da üzerindeki sayı sekansları ve semboller ile koruyucudur. Kişiye özel olarak gezegen saatlerine göre Altın, Bakır, Oniks, Gümüş olarak hazırlanmaktadır. 

NOT: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanın kristali yeşil oniks

Haftanın kristali yeşil oniks

Kök, solar pleksus ve kalp çakraları, Başak ve İkizler burcu ve 1 sayısına kadar titreşen burçlarla ilişkilidir.

- İrade gücünü artırır, kişinin en yüksek amacına uygun olmayan şeylerden uzak durma gücü verir.

– Negatif enerjilere ve insanlara karşı koruyucudur.

– Zihni uyarır ve hafızayı geliştirir.

– Sinirleri sakinleştirir. Yaşam enerjisini yükseltir ve pozitif kalmayı destekler. 

– Fiziksel olarak kaygı ve stresi yatıştırmaya yardımcı olur.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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