5 Nisan Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün bir hayli dışa dönük olacaksın. Hayatı paylaşmak, konuşmak ve iletişim kurmak senin için bir hayli önemli hale gelecek. Kuzey Ay Düşümü'nde özellikle de gerçekleri ve bugüne kadar söyleyemediklerini dile getireceksin.

Kartlarını açık oynamanın tam zamanı. Kendin ol, kim olduğunu göster ve hayattan tat al. Şimdi senin zamanın. Mars'ın da etkili olduğu bugün söyleyeceklerin bazılarını üzebilir. İşte bu aşamada birtakım ayrılıklar da söz konusu olabilir. Bu yol ayrımları ise hayatında bir arınma sürecine işarettir demeliyiz.

İş hayatında da benzer süreçlerden geçebilirsin. Ortaklık ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Yeni düzende kendini daha güçlü ve özgür hissedebilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...