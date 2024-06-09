5 Metrelik Piton Yılanı, 45 Yaşındaki Kadını Yuttu: Kadının Cesedini Yılanın Karnından Çıkardılar
5 Metrelik Piton Yılanı, 45 Yaşındaki Kadını Yuttu: Kadının Cesedini Yılanın Karnından Çıkardılar
Endonezya’da 3 gündür haber alınamayan kadın, piton yılanının karnında bulundu! Yılanın karnındaki şişlikten şüphelenen yerel halk, yılanı öldürül karnını açtıklarında karşılarına 3 gündür kayıp olan 45 yaşındaki kadının cesedi çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Sulawesi bölgesindeki Kalempang köyünde 45 yaşındaki bir kadın, 6 Haziran'da biber satmak için yola çıktı.
Kadının eve dönmemesi üzerine akrabaları ve köy sakinleri, arama çalışmalarına başladı.
Köylüler, köyün çevresindeki ormanlık alanda kadının eşyalarının yakınında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir piton buldu.
Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü.
Yarılan pitonun içinden 45 yaşındaki kadının cesedi çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sulawesi'de 2017'de kaybolan bir kişi, 2 gün sonra 7 metrelik pitondan çıkarılmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın