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5 Metrelik Piton Yılanı, 45 Yaşındaki Kadını Yuttu: Kadının Cesedini Yılanın Karnından Çıkardılar

5 Metrelik Piton Yılanı, 45 Yaşındaki Kadını Yuttu: Kadının Cesedini Yılanın Karnından Çıkardılar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.06.2024 - 15:41

Endonezya’da 3 gündür haber alınamayan kadın, piton yılanının karnında bulundu! Yılanın karnındaki şişlikten şüphelenen yerel halk, yılanı öldürül karnını açtıklarında karşılarına 3 gündür kayıp olan 45 yaşındaki kadının cesedi çıktı!

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Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Sulawesi bölgesindeki Kalempang köyünde 45 yaşındaki bir kadın, 6 Haziran'da biber satmak için yola çıktı.

Kadının eve dönmemesi üzerine akrabaları ve köy sakinleri, arama çalışmalarına başladı.

Kadının eve dönmemesi üzerine akrabaları ve köy sakinleri, arama çalışmalarına başladı.

Köylüler, köyün çevresindeki ormanlık alanda kadının eşyalarının yakınında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir piton buldu.

Köylüler, köyün çevresindeki ormanlık alanda kadının eşyalarının yakınında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir piton buldu.

Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü.

Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü.

Yarılan pitonun içinden 45 yaşındaki kadının cesedi çıkarıldı.

Yarılan pitonun içinden 45 yaşındaki kadının cesedi çıkarıldı.
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Sulawesi'de 2017'de kaybolan bir kişi, 2 gün sonra 7 metrelik pitondan çıkarılmıştı.

Sulawesi'de 2017'de kaybolan bir kişi, 2 gün sonra 7 metrelik pitondan çıkarılmıştı.
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