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5 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

5 Kasım Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
04.11.2024 - 19:13

Anlaşılmak isteyeceksiniz! Peki 5 Kasım Salı gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 5 Kasım Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kendini ifade etme isteğin ve kendini anlatma çaban artacak. Bugünden itibaren daha sıra dışı ve özgür olacaksın. Üzerindeki yüklerden, seni dibe çeken insanlardan ve olaylardan uzaklaşacaksın. Tam da bu aşamada hayatını zorlaştıran eşin ise boşanma kararı, işin ise istifa kararı, yaşadığın şehir ise taşınma kararı alacak kadar cesursun!  

Güneş ve Uranüs arasındaki karşıtlık enerjisi ile fark yaratmak isteyenlerden olacaksın! Ne istediğini bilmenin dışında ifade etmeyi de ihmal etmeyeceksin. Hadi git ve istediğini al! Çünkü bunu yapabileceğini çok iyi biliyorsun! 

Hadi biraz da dış görünüşünden söz edelim! Güneş'in etkisi altında olduğun bugün resmen yenilik yapma zamanı. Ne dersin, kendi ifade etmenin ve başına buyruk bir şekilde hayatını değiştirmenin bir yolu da alışılmışın dışına çıkmak olabilir mi? Bize soracak olursan buna hazırsın. Yeni bir stil denemeyerek işe koyul... Kendin ol ve ortaya çıkan farkınla gurur duy! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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