5 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugünden itibaren ta ki Ağustos ayının sonuna kadar seni kısıtlamanın imkanı yok. Tüm baskılardan, zorlamalardan ve sınırlamalardan kurtulmanın bir yolunu bulacaksın. Çünkü retro senin özgürlükçü yanlarını ortaya çıkarıyor. Hayatını istediğin gibi yaşamak için bu fırsatı iyi değerlendirmelisin. Sadece olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamak için ani kararlar vermemelisin. Her adımını birkaç kez düşünmeli, emin olarak hareket etmelisin. Böylece istediğin hayatı elde etme fırsatını kolayca yakalayacaksın.

İstediğin hayatın bir parçası olan bol seyahat, gezmek ve eğlenmek de sık sık gündeminde olacak. Belki yıllık izne çıkabilir, işten ayrılabilir ya da kendine zaman ayırmanın bir yolunu bulabilirsin. Haftanın henüz en başından itibaren adım adım ilerlemeli, kararını vermelisin.

Gelelim aşk hayatına! Bu dönemde ilişkilerin seni engellediğini hissedebilirsin. Bu yüzden romantik ilişkinde çok daha dikkatli olmalı, partnerinle birbirinizin sınırını aşmadan duygusal dengeyi bulmalısınız. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...