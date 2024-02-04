5 - 11 Şubat 2024 Haftalık Burç Yorumlarım
5 - 11 Şubat 2024 Haftalık Burç Yorumlarım
9 Şubat'taki Yeni Ay önceliklerimizi yeniden yapılandıracağımız enerjiler ile karşı karşıya bırakıyor bizleri. Keşkeleri, amaları ardımızda bırakma zamanı. Kendimize soralım, kalbimizi zorlayan konu ve olaylar neler? Sezgilerimizi fark ediyor muyuz? Tek taraflı fedakarlıklar ile üstlendiğimiz sorumluluklar neler? Kendimiz için en son ne yaptık şimdi bu sorulara dürüst cevaplar verme zamanı. Bunlar üzerinde çalışma dönüşme döngüsünü iyi değerlendirmemiz gerekli
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Koç burcu
Yengeç burcu
Terazi burcu
Oğlak burcu
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