5 - 11 Şubat 2024 Haftalık Burç Yorumlarım

Bu hafta iş hayatınızda dikkatli ve seçici davranmalısınız. İrade ve zekânız uyum içinde olduğunda doğru kararlar alıp meslek hayatınıza yeni bir soluk getirebileceksiniz. Yeniden motive olduğunuz özel bir haftadasınız akıllıca değerlendirin ve değerlerinize sahip çıkın. Özel yaşamınızda ise yakınlarınızın söylemlerini dikkate almanızda fayda var. Tüm olasılıklara ve tüm yollara açık olun her konuda.

Boğa burcu

Ruhsal anlamda şifa dolu bir hafta sizleri karşılıyor. Arınıyorsunuz yanlış insanlara gereğinden fazla değer vererek kendinize yaptığınız haksızlıkların farkındalığı ile doğru kararlar alacak pek çok kişiyi neye uğradığını şaşırtacaksınız. Şimdi yeni bir yol sizleri karşılarken seçimlerinizi doğru yapın. Özel yaşamınızda ise pişman olmamak için yeni ayın enerjilerini kalbiniz ile değerlendirin ve ani kararlar almadan hareket edin.

İkizler burcu

Gökyüzü bu hafta iş ve finansal konulara yüksek bir odaklanmayı beraberinde getiriyor. Bu hafta girişimleriniz yenilikçi yaklaşımınız olumlu sonuçlar almanızı sağlayabilir. Özel yaşamınızda ön yargılar ile hareket etmeyin kalbinizi dinleyin ve kararlarınızı bu doğrultuda belirleyin, içimize yaptığımız yolculuk, yapabileceğimiz en önemli yolculuktur.