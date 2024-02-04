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5 - 11 Şubat 2024 Haftalık Burç Yorumlarım

etiket 5 - 11 Şubat 2024 Haftalık Burç Yorumlarım

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 00:57

9 Şubat'taki Yeni Ay önceliklerimizi yeniden yapılandıracağımız enerjiler ile karşı karşıya bırakıyor bizleri. Keşkeleri, amaları ardımızda bırakma zamanı. Kendimize soralım, kalbimizi zorlayan konu ve olaylar neler? Sezgilerimizi fark ediyor muyuz? Tek taraflı fedakarlıklar ile üstlendiğimiz sorumluluklar neler? Kendimiz için en son ne yaptık şimdi bu sorulara dürüst cevaplar verme zamanı.  Bunlar üzerinde çalışma dönüşme döngüsünü iyi değerlendirmemiz gerekli

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Koç burcu

Koç burcu

Bu hafta iş hayatınızda dikkatli ve seçici davranmalısınız. İrade ve zekânız uyum içinde olduğunda doğru kararlar alıp meslek hayatınıza yeni bir soluk getirebileceksiniz. Yeniden motive olduğunuz özel bir haftadasınız akıllıca değerlendirin ve değerlerinize sahip çıkın. Özel yaşamınızda ise yakınlarınızın söylemlerini dikkate almanızda fayda var. Tüm olasılıklara ve tüm yollara açık olun her konuda. 

Boğa burcu 

Ruhsal anlamda şifa dolu bir hafta sizleri karşılıyor. Arınıyorsunuz yanlış insanlara gereğinden fazla değer vererek kendinize yaptığınız haksızlıkların farkındalığı ile doğru kararlar alacak pek çok kişiyi neye uğradığını şaşırtacaksınız. Şimdi yeni bir yol sizleri karşılarken seçimlerinizi doğru yapın. Özel yaşamınızda ise pişman olmamak için yeni ayın enerjilerini kalbiniz ile değerlendirin ve ani kararlar almadan hareket edin.  

İkizler burcu 

Gökyüzü bu hafta iş ve finansal konulara yüksek bir odaklanmayı beraberinde getiriyor. Bu hafta girişimleriniz yenilikçi yaklaşımınız olumlu sonuçlar almanızı sağlayabilir. Özel yaşamınızda ön yargılar ile hareket etmeyin kalbinizi dinleyin ve kararlarınızı bu doğrultuda belirleyin, içimize yaptığımız yolculuk, yapabileceğimiz en önemli yolculuktur.

Yengeç burcu

Yengeç burcu

Bu hafta işle ilgili konularda fikirlerinizi ifade edin ve size muhalefet edenlere takılıp kalmadan ilerleyin. Finansal konularda ise aldığınız kararları paylaşmaktan uzak durmalısınız. Özel yaşamınızda maceraya yönelik yaklaşımlar hayal kırıkları ve pişmanlıkları getirebilir dikkat ani kararlar aldığınızda olanları hatırlayarak hareket edin. 

Aslan burcu 

Bu hafta ailevi konularda umduklarınızın tam tersi olaylar size iyi bir ders verebilir. Kendi merkezinizde kalın. Gökyüzü bu hafta her şeyi kontrol altında tutmaya çalışmanın yanlışları ile yüzleştirecek sizleri. Finansal konularda ise hakkınızı aramalı ve etki altında kalmamalısınız.  Özel yaşamınızda ise şimdi adım atma sırası sizde geç kalmadan ön yargılarınızla hareket etmeden kalbinizi özgür bırakın ve mutlu olun. 

Başak burcu 

Gökyüzü bu hafta iş hayatınızda doğru kararlar alarak uygulayabilmeniz adına destekliyor sizleri. İç güdülerinize güvenin ve ilerleyin pek çok sorunu çözümleyerek mali olarak rahatlayabileceksiniz. Özel yaşamınızda ise karşılıklı anlayış fazlası ile önem taşıyor sizler için.

Terazi burcu

Terazi burcu

Aşkı arıyorsanız bu hafta anlamlı gelişmeler içinde olabilir kalbinizi şifalandıracak bir aşkın baş kahramanı olabilirsiniz. Akışta kalın. İş hayatınızda ise etki altında kaldığınız da yanlış kararlar geri dönüşü mümkün olmayan durumlara neden olsun istemiyorsanız iradenizi mesleki kariyerinizi korumak için kullanmalısınız. 

Akrep burcu 

Yeni temelleri ortaya koymak mı istiyorsunuz iş hayatınızda bu haftanın enerjilerini iyi değerlendirin ve girişimci davranın. Anlaşmalar sözleşmeler şartlar uygun olduğunda sizi çok farklı başarılara taşıyabilir. Özel yaşamınızda anlayışlı olduğunuzda pek çok şeyi dönüştürebileceğiniz enerjiler ile karşı karşıyasınız akışta kalbinizle ilerleyin. 

Yay burcu 

Bu hafta takıntılı kişilerin etkisi altında kalmamaya özen gösterin ve özellikle iş hayatınızda bildiklerinizi ortaya koymaya olsun gayretiniz. Arkadaşlarınız ile her şeyi paylaşmayın ve rüyalarınızı hafta boyunca dikkate alın. Özel yaşamınızda ise kararla alacağınız enerjiler ile karşı karşıyasınız.

Oğlak burcu

Oğlak burcu

İş hayatınızda kazanımlar ve başarı hakim bu hafta. Hislerinize güvenin ve doğrularınızın peşinden gidin kazanacaksınız. Sağlığınız ile ilgili konularda da iyi haberler kaybettiğiniz motivasyonu kazandıracak sizlere. Aile hayatınızda huzur hakim. Özel yaşamında ise bitişler yeni başlangıçların habercisi. 

Kova burcu 

Bu hafta uyanış sizleri sarsa sarsa kendinize getirecek sizleri. İş hayatınızda önemli kararlar alarak kaybettiklerinizi kazanmayı hakkınız olanı almayı başaracaksınız. Saç kesimi estetik müdahaleler için uygun enerjileri değerlendirin. Özel yaşamınızda ise bencilliklere verecek cevabınız hazır akışta kalın ve tepkilerinizi zamanında verin. 

Balık burcu 

Gökyüzü bu hafta iş eğitim başvurularınızda destekliyor sizleri. Alım satımlar için uygun enerjiler sizleri destekliyor bu hafta boyunca korkularınızı dönüştürün kendinize güvenin. Yolculuklar aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler sizleri karşılıyor dinleyin anlayın ve konuşmanız gereken her şeyi ifade edin gerçekler ortaya çıkacak hak yerini bulacak.  

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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