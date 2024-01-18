48 Saate Kaç Oyun Sığar?: Gözler StartGate Global Game Jam'24’te!
48 Saate Kaç Oyun Sığar?: Gözler StartGate Global Game Jam'24’te!
Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi StartGate, açılışının üzerinden henüz 7 ay geçmişken küresel platformda önemli bir başarıya imza atıyor. StartGate, dünyanın en büyük oyun geliştirme etkinliği Global Game Jam’in bu yıl Türkiye’deki 12 mekânından biri olacak. 26-28 Ocak tarihleri arasında cesur oyun geliştiricilerin ve dijital hayalperestlerin ağırlanacağı StartGate Global Game Jam’24 için son başvuru tarihi 23 Ocak.
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