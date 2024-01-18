48 Saate Kaç Oyun Sığar?: Gözler StartGate Global Game Jam'24’te!

Dünyanın en büyük oyun geliştirme etkinliği Global Gam Jam (GGJ) bu yıl 22-28 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenleniyor. Aynı anda dünyanın pek çok yerinde gerçekleşen Global Game Jam, her kesimden katılımcıyı oyun aracılığıyla bir araya getiriyor, yaratıcılığı teşvik ediyor. Katılımcıları yeni teknolojileri keşfetmeye, oyun geliştirmede yeni roller üstlenmeye ve 48 saat içinde bir oyun tasarlamaya davet eden Global Game Jam’24, 94 ülkede 686 mekânda gerçekleşecek.

Bu global maceraya 12 mekân ile ev sahipliği yapan Türkiye’nin İstanbul merkezlerinden biri olan Avrupa ve Ortadoğu’nun En Büyük Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi StartGate, 26-28 Ocak tarihleri arasında cesur oyun geliştiricileri ve dijital hayalperestleri ağırlayacak.