4 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Merkür ve Plüton arasında meydana gelen karşıt açı seni finansal anlamda zorlayabilir. Hiç beklemediğin bir anda maddi konularda gerilim yaşayabilir, taşınmaz mülklerinle ilgili tartışmalar yaşayabilirsin. Kiracı, ev sahibi ilişkilerinde sorunlar meydana gelebilir. Sözlü tartışmalar ve atışmalar seni yorabilir.

Tam da bu noktada gelir ve harcamalar konusunda dikkatli olmalısın. Bu süreç, mali durumunu ve değer algını gözden geçirmen için bir fırsat da olabilir. Belki de sorun yaşadığın kiracı ya da ev sahibi seni ev sahibi yapabilir. Mülklerini, karını, zararını ve harcamalarını yeniden değerlendirmek için son derece uygun bir gün.

Yatırımlar ve riskli kararlarda ailene danışmayı unutma. Birlikte üstesinden gelmeniz gerene bu zorluk, ilişkinizin dinamiklerini değiştirebilir. Eskisinden daha güvenli ve anlayışlı bir ilişkiye kavuşabilirsiniz. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...