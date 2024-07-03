4 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Merkür ile Plüton arasındaki karşıt açının etkisiyle gitmek isteyebilirsin. Bu aralar kısa seyahatler üzerine çokça kafa yoruyor olabilirsin. Zira, tüm zihnin ve bedeninle bir tatili hak ettiğini biliyorsun. Yılın stresini atmak için çalışıyorsan izne, okuyorsan molaya ihtiyacın var. Bir süre durmak ve hatta hiçbir şey yapmamak sana iyi gelebilir. Bunun için tatil rotasını bir an önce çizsen iyi edersin. Aksi takdirde stres sana zarar verecek.

Gelelim sosyal hayatına! Bu dönemde kendini dostlarından ve arkadaşlarından biraz soyutlamış olabilir misin? Yeniden iletişime geçmen, hareket etmen gerekiyor. Pek çok kez yaptığın gibi yine duygusal ihtiyaçlarını göz ardı ediyorsun. Fakat şimdiden söyleyelim, senin sevgiye ihtiyacın var. Bir dost sohbeti ya da bir gece eğlencesi hiç fena olmaz.

İş hayatın ise bugünlük mevcut düzeniyle devam etmeli. Sanıyoruz, kariyerin için kısa süreli bir durgunluk dönemindesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...