4 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ilişkilerini gözden geçirmek isteyebilirsin. İkili ilişkilerde üslup ve mesafe konusu bazı kişilere karşı tepki koymana neden olabilir. Aşırı laubali tavırlar, samimiyetsiz yaklaşımlar ve çıkar ilişkileri gözüne batmaya başlayabilir. Daha önce sustuklarına artık susmak istemeyebilirsin. Tahammül etmek istemediğin kimselerden uzaklaşmaya başlıyorsun.

Hayatından çıkarmak istediğin kişileri telefon rehberinden bile sileceksin! Sevdiklerinle vakit geçirmek, doğru kişilerle bir arada olmak konusunda artık daha hassassın. Belki de sevdiklerinle güzel bir akşam yemeği organize edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...