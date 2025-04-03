Sevgili Yay, bugün senin için bir hayli romantik bir gün olabilir! Duygularına kapılıp heyecanla dolup taşabilirsin. Mutlu anlarda kalmak isteyebilir, sorunları ve dertleri ardında bırakabilirsin. Adeta güçlü bir arınma sürecine girebilirsin. Senin için yeni bir dönem başlıyor!

Hayatının bu yeni döneminde, her şeye sıfırdan başlama cesaretine sahip olabilirsin. Satürn'ün Balık burcunda Uranüs ile yaptığı atmışlık açının enerjisiyle güçlenebilir ve cesaretinin arttığını hissedebilirsin. Dolayısıyla ertelediğin kararları bir anda verebilir, mesela işinden istifa edebilirsin. Yeni bir iş için ve kariyerinde farklı hedeflerle yeni bir yol için artık hazırsın.

Hadi aşka geri dönelim! Zira kalbinin hızla atmasını sağlayacak o kişiyi bulmak üzeresin. Duygusal yakınlaşmalar ve tatlı sürprizlere de hazır olsan iyi edersin. Güzellikleri dilemek sana güzellikleri getirecek! Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...