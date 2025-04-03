Sevgili Terazi, bugün istikrara odaklanmalısın. Sürdürülebilir başarı için uzun vadeli planlar yapmaya başlayabilirsin. Her zamankinden farklı bir yol izleyerek alışılmadık yollar da arayabilirsin. Daha fazlasını istediğin bir güne başlıyoruz. Bu süreçte özellikle iş hayatında daha görünür olmak isteyeceksin.

Tam da bu noktada kariyer hedeflerine yoğunlaşmalısın. Satürn'ün Balık burcunda Uranüs'le yaptığı atmışlık açının enerjisinden yararlanmalısın. Zira bu astrolojik gelişme neticesinde hırsların ortaya çıkacak ve düzen istediğin konu profesyonel hayatın olacak.

Elbette düzen ve istikrar ile dengeli bir yaşamı inşa ettiğin ilişkiler de hayatını güzelleştirecek. Konfor alanın sevdiklerin olacak. Belki de ihtiyacın olan düzeni sağlaman için önünü açan, maddi ve manevi anlamda destek olan dostları yanı başında bulacaksın. Fırsat bu fırsat, şimdi yolunu bulmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...