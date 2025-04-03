Sevgili İkizler, bugün düşüncelerin ve hislerin değişebilir. Her zamanki gibi meraklı ama bu kez yenilikçi de olabilirsin. Keşfettiklerini hayatına entegre etmek için bir hayli heyecanlı ve istekli olabilirsin. aynı zamanda değişim için büyük bir telaşla harekete geçebilirsin.

Bu noktada özellikle aslında seni yoran ve sıkan konulara odaklanmalısın. Satürn'ün Balık burcunda Uranüs ile yaptığı atmışlık açının etkisiyle hayatındaki olumsuz süreçlerle yüzleşmeli, değişim için harekete geçmelisin. Belki iş hayatında yeteneklerini sergileyeceğin, tecrübe ve bilgini gösterebileceğin alternatifleri değerlendirmek iyi bir fikir olabilir.

Öte yandan kendine dair keşifler de yapabilirsin bugün! Tabii bu durumda ise ilişkilerinde bazı değişimler söz konusu olabilir. Belli ki fark ettiklerin sayesinde hislerin de değişebilir. Yolunu çizmeli ve hayatında yeniliklerle mutluluğa odaklanmalısın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...