Sevgili Boğa, hafta sonuna erken başlayabilirsin. Dinlenmek ve biraz da iç sesini dinleyip kendini bulmak için vakte ihtiyacın olduğunu hissedebilirsin. Özellikle sevdiklerinden ayrı kaldığın bir sürecin içerisindeysen bir an önce ya sosyalleşmeli ve hayata karışmalısın ya da ailene kavuşmalısın. Zira bu süreçte sevgi ve şefkate her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyabilirsin.

Satürn'ün Balık burcunda Uranüs ile yaptığı atmışlık açının etkisiyle güçlü bir huzur arayışı içinde olabilirsin. Belki de uzakta ve yalnız yaşamaktan vazgeçmenin, hatta dönmenin zamanı gelmiştir! Tabii bunu enine boyuna düşünmeli, ne istediğine karar vermeli ve her şeyden ötesi hem iş hem özel hayatında yeni bir düzen inşa etmelisin.

Kalmak için kariyer hedeflerine veya romantik ilişkine bağlanmak isteyebilirsin. Bunu dikkatle düşünmeli, mutlu olduğun düzeni kurarak huzur arayışına son vermelisin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...