Sevgili Başak, bugün güçlü bireysel farkındalıklar yaşayabilirsin. Hayata karşı heyecanlı olabilir, kişisel hedeflerin ve hırslarına odaklanarak yenilenebilirsin. Özellikle iş hayatında ekip başarısını sağlamak yerine tek başına yükselmeye odaklanabilirsin. Her zamanki kolektif bilinç ve herkes için faydalı olma fikrinden uzaklaşabilirsin. Belki de senin için de biraz bencil olma zamanı gelmiştir.

Tam da bu noktada Satürn'ün Balık burcunda Uranüs'le yaptığı atmışlık açıdan güç alabilirsin. Böylece kişisel hedeflerine ve kariyer yolculuğunda başarıya bir adım daha yaklaşabilirsin. Rekabette kim olduğunu gösterebilir; detaycı karakterin, zekan ve yeteneklerinle ardına bakmadan yükselişe geçebilirsin.

İş hayatındaki başarı kadar özel hayatındaki tatlı telaşlar da seni mutlu edecektir. Bunun için kalbini açmalı, aşk hayatında da güzelliklere izin vermelisin. Hatta, hafta sonuna erken başlayıp biraz sosyalleşmeyi de düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...