4 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hızlı çalışan canlı ve güçlü bir zihinle harekete geçeceksin. Hayatında olumlu gelişmelere neden olacak bu canlılık özellikle de rekabette çok işine yarayacaktır. Eğitim ve iş hayatında kendini gösterme fırsatı elde edebilirsin. Başarılı olacağına inandığın projeyi hayata geçirmek için sunum ve toplantılar yapabilirsin. Kendinden emin ol, uluslarası boyuta ulaşacak akılcı hamlelerle adından söz ettirebilirsin.

Yaratıcı zihnin, estetik bakış açın ve ilham verici düşüncelerin sayesinde harikalar yaratabilirsin. Her adımda başarı ve takdir kazanacağın bugün iletişim diline ise dikkat etmelisin. Kendini açık ve net ifade etmeli, sözlerinle sınırları belli etmelisin. Ayrıca kuralların olduğunu ve taviz vermeyeceğini de özellikle iş anlaşmaları sırasında hissettirmelisin.

Evet ve hayır dengesini kur! Bugün çok işine yarayacaktır. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...