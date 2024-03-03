4 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün zihnin her zamankinden daha aktif ve hareketli. Adeta Merkür'ün yaratıcı enerjisiyle dolusun. Zihnin bir an bile durmuyor. Haftaya hızlı, yaratıcı ve üretken başlıyorsun. Özellikle teknolojik konularda yeni projeler geliştirmeye bir hayli açıksın. Bilgisayar, yapay zeka ve iletişim teknolojilerine ilişkin konularda gelişmelere öncülük edecek fikirler ortaya çıkarabilirsin.

İlişkilerinde ise sınırların dışına çıkmak isteyebilirsin. Geleneksel, standart ve sınırlandırılmış şeyler hiç sana göre değil. Uranüs'ün de etkisiyle bugün bu kalıplara sığmazsın. Bu belki de beklediğin fırsat olabilir. Romantik ilişkinde dengeleri değiştirmek için harekete geçebilirsin. İlişkiniz artık senin tarzında bir seyre kavuşabilir. Partnerinin sana uyum sağlayacağından eminiz. Zira sen onu ikna etmenin keyifli bir yolunu bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...