4 Mart Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün finansal konulara yoğunlaşabilirsin. Özellikle önümüzdeki ortalama altı ay kadarlık süreçte elindeki gelir-gider dengesini sağlamak için güçlü hamleler yapabilirsin. Yatırımlarını kontrol edebilir, nakit akışının hızlandığı bu dönemde bir miktar harcama da yapabilirsin. Ancak harcadıklarının yerini doldurmayı ve hatta daha fazlası ile finansal anlamda güvenliğini sağlamayı unutmamalısın.

Tam da bu noktada iş hayatında sabit bir düzene ihtiyaç duyabilirsin. Riske girmeden, garantici adımlarla konforlu bir alan yaratmayı tercih edebilirsin. Bu dönemde iş yerinde de kendini güvende hissetmek paradan ve güçten daha önemli hale gelebilir.

Hadi biraz da duygusal konulardan söz edelim. Hislerine karşı koyamadığın ve duygusal anlar yaşadığın bir Salı günü olacak. Güzel duyguları mutlulukla kucakla! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...