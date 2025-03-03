4 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün enerjin düşebilir. Kararlarından tereddüt edebilir, geri adım atabilirsin. Belki de biraz sessizliğin zamanı gelmiştir. Bugüne dek aldığın kararları ve yaptıklarını düşünmek, içsel bir değerlendirme ile hayatı sorgulamak gündeminde yer alabilir.

Görünen o ki bugün kendini yargılayacaksın. Birtakım yüzleşmeler de yaşayabilir, gerçekleri dikkatle değerlendirerek hayatını yeniden şekillendirmeyi düşünebilirsin. Belki de geçmiş kırgınlıkları ve hataları telafi etmek için elini taşın altına koyabilirsin. Herkese iyi gelecek o adımı atmaya hazır olduğunda aile içindeki düzeni de değiştirebilir, birlik ve beraberliği sağlayabilirsin.

Aman dikkat geçmiş aşklar ve duygular da zihnine hücum edebilir. Eskiye dönmek ise gündeminde yer alabilir. Özleme dayanamayabilir, uzakları yakın etmek için geçmişe sünger çekebilirsin. Galiba, kavuşmaya az kaldı... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...