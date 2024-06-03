4 Haziran Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Mars'ın güçlü hareketi, zihinsel enerjini artırabilir. Bu sayede ortaya çıkacak olan öğrenme isteğin, kariyerinde destekleyici etkiler yaratabilir. Fakat finansal konularda dikkatli olman gereken bir döneme giriyorsun. Bu yüzden iş hayatına ilişkin değişiklik kararı ya da aldığın büyük riskler seni zor duruma sokabilir. Bu dönemde, mevcut iş düzenini koruyarak yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeye odaklanabilirsin. Zaman zaman alışılmışın dışına çıksan da köklü bir iş ya da sektör değişikliğini şimdilik ertelesen iyi edersin. Akademik süreçler ve eğitimlerle önünü açacak çalışmalarda yer almayı da tercih edebilirsin.

Şimdi bir de Ay'ın Oğlak burcundaki ilerleyişiyle aile yaşantındaki son durumu ele alalım! Bugün ev ve aile konularında sorumluluklarını, bir an önce yerine getirmen gerekebilir. Aile bireylerinin, en çok da kardeşlerinin veya çocuklarının sana ihtiyacı olabilir. Basit yaralanmalar ve nezle, grip gibi enfeksiyonlarla başa çıkman gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...