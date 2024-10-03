4 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün sosyal hayat gündeminde yer alacak. Hayatının merkezine yerleştirdiğin kişiler ya da ilişkilerine dair bazı değişiklikler meydana gelecek. Özellikle de maddi ya da manevi anlamda güçlü ortaklık ilişkileri kurduğun kişilerle arandaki sorunlar sonsuza dek çözülecek.

İşte tam da bu noktada birtakım hukuksal süreçlerden söz etmemiz gerekiyor. Ortak işleri ve şirketini ilişkilendiren vergi borçlarına, kredi süreçlerine; aileni ya da evliliğini ilgilendiren miras ve nafaka konularına dair beklediğin haber gelecek. Artık huzura kavuşacak ve sorunlardan kurtulacaksın. Hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Üstelik artık önün çok açık ve huzura kavuşmak üzeresin.

Öte yandan bu dönemde sağlığın ile ilgili de olumlu gelişmeler söz konusu olacak. Bir süredir devam ettiğin ilaç tedavisi başarıyla sonuçlanabilir. Vücudun şifa enerjisi ile dolabilir. Bu aşamada kendini hem bedensel hem de zihinsel anlamda, rahatlamış ve zinde hissetmeye başlayabilirsin. Bu durumu desteklemek adına meditasyon, yoga ve egzersizlere önem vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...