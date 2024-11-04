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4-10 Kasım 2024 Haftanın Yantrası Hint Yantra Koleksiyonundan Durga Devi Yantra

etiket 4-10 Kasım 2024 Haftanın Yantrası Hint Yantra Koleksiyonundan Durga Devi Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 07:01

Negatif enerjilere karşı koruma sağlar, kötü enerji, negatif saldırı ve nazarın üstesinden gelmek için cesaret ve güven verir.

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Zorluklar ve mücadelede enerjiler üzerinde zafer kazanmaya ve maddi arzuları ortaya koymaya yardımcı olur.

Zorluklar ve mücadelede enerjiler üzerinde zafer kazanmaya ve maddi arzuları ortaya koymaya yardımcı olur.

Kazalardan, tehlikelerden ve olumsuzluklardan korur. Yoksulluğun ve parasal sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kullanan kişiye, şans, tanınma, umut ve barış getirir. Doğum haritalarınızdaki zayıf Satürn gezegenini güçlendirir ve Satürn transitlerinin negatif enerjisini dönüştürür. Olumsuzlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur ve kişiye güç verir. Düşmanları alt etmekte yardımcıdır. İş hayatında şans, zenginlik ve refahı çeker. Taşıyan kişiyi güçlendirir ve düşmanları yenmeye yardımcı olur. Tüm burçlar tarafından doğum haritalarına, gezegen saatlerine uygun olarak altın, bakır, gümüş ve oniks; üzerde taşımak için bileklik, kolye, yüzük, küpe olarak tasarlanmaktadır. 

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanın kristali Mangano Kalsit

Haftanın kristali Mangano Kalsit

CaCO₃ formülüne sahip bir kalsiyum karbonat minerali. Yaygın bir kaya oluşturan mineraldir ve mermer ve kireçtaşının ana bileşenidir. Yapı malzemesi, aşındırıcılar, toprak işleme, beton, pigment, hayvancılık için kalsiyum takviyeleri, antiasitler, ilaçlar ve daha fazlası dahil olmak üzere herhangi bir mineralin en kapsamlı kullanımlarından birine sahiptir. Kireçtaşının toprağın derinliklerinde oluşumu, karbondioksiti uzun süre hapseder ve tutarak ısıyı yer kabuğunun içinde hapseder. Dünyadaki kireçtaşının çoğu, kabukları hem kalsit hem de kalsitin bir polimorfu olan aragonitten oluşan deniz hayvanlarının ve mercanların yerden aşağı inen gövdelerinden oluşur. Tüm Aragonitler 300℃'nin üzerindeki sıcaklıklarda kalsite dönüşür. Kalsit adı Latince 'tebeşir' kelimesinden gelir. Kalsitin 800'den fazla farklı büyüme formu vardır. Mangano Kalsit, mevcut Manganez miktarına bağlı olarak açık ila koyu pembe renktedir. Mangano Kalsit, UV ışığı altında parlak pembe renkte floresan verir.

– Kalp çakrası, Terazi ve Yengeç burçlarıyla ilişkilidir ve 1 ve 55 sayılarına göre titreşir.

– Kendine ve başkalarına karşı evrensel sevgi ve şefkati öğrenmek için net bir yol yaratır.

– Öz güveni ve eminliği artırır.

– Sakinleştirici ve huzurlu bir refah taşıdır.

– Her türlü manipülasyondan, ayrılıktan veya ölümden kaynaklanan travmaların iyileşmesini destekler.

– Durgun veya negatif enerjiyi temizler.

– Şifacıların danışanlarıyla güçlü bir kalp bağı kurmasını sağlar ve uzun mesafeli şifacılar için son derece faydalıdır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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