4-10 Kasım 2024 Haftanın Yantrası Hint Yantra Koleksiyonundan Durga Devi Yantra

CaCO₃ formülüne sahip bir kalsiyum karbonat minerali. Yaygın bir kaya oluşturan mineraldir ve mermer ve kireçtaşının ana bileşenidir. Yapı malzemesi, aşındırıcılar, toprak işleme, beton, pigment, hayvancılık için kalsiyum takviyeleri, antiasitler, ilaçlar ve daha fazlası dahil olmak üzere herhangi bir mineralin en kapsamlı kullanımlarından birine sahiptir. Kireçtaşının toprağın derinliklerinde oluşumu, karbondioksiti uzun süre hapseder ve tutarak ısıyı yer kabuğunun içinde hapseder. Dünyadaki kireçtaşının çoğu, kabukları hem kalsit hem de kalsitin bir polimorfu olan aragonitten oluşan deniz hayvanlarının ve mercanların yerden aşağı inen gövdelerinden oluşur. Tüm Aragonitler 300℃'nin üzerindeki sıcaklıklarda kalsite dönüşür. Kalsit adı Latince 'tebeşir' kelimesinden gelir. Kalsitin 800'den fazla farklı büyüme formu vardır. Mangano Kalsit, mevcut Manganez miktarına bağlı olarak açık ila koyu pembe renktedir. Mangano Kalsit, UV ışığı altında parlak pembe renkte floresan verir.

– Kalp çakrası, Terazi ve Yengeç burçlarıyla ilişkilidir ve 1 ve 55 sayılarına göre titreşir.

– Kendine ve başkalarına karşı evrensel sevgi ve şefkati öğrenmek için net bir yol yaratır.

– Öz güveni ve eminliği artırır.

– Sakinleştirici ve huzurlu bir refah taşıdır.

– Her türlü manipülasyondan, ayrılıktan veya ölümden kaynaklanan travmaların iyileşmesini destekler.

– Durgun veya negatif enerjiyi temizler.

– Şifacıların danışanlarıyla güçlü bir kalp bağı kurmasını sağlar ve uzun mesafeli şifacılar için son derece faydalıdır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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