4 – 10 Kasım 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var

Siyasi arenada karışıklıklar

Yerel yönetimler siyasi parti yetkilileri ile alakalı değişim ve skandallar

Dijital platformlarda siber saldırılar

Para fonları

Meteorolojik olaylar

Yeraltı kaynakları ile ilgili gelişmeler

Doğa olayları, hava yolları ile ilgili konular gündemimizde yer alacak gibi görünüyor.

Özellikle ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde Türkiye’nin doğum haritasının tepe noktası üzerindeki transit Satürn kavuşumu da oluşacak skandal konuşmaların, yerli yersiz çıkışların hafta boyunca ekonomiyi sarsacağı enerjileri vurguluyor.

Bu hafta boyunca dürtüsel satın almalardan yatırım planlarımız ile ilgili içimize sinmeyen ortaklıklardan uzak durmak bilmediğimiz alanlarda riskli yatırımlara yönelmemek sonrasında oluşacak herhangi bir pişmanlığın önüne geçecektir.

Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun.

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