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4 – 10 Kasım 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var

etiket 4 – 10 Kasım 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 08:01

Bu hafta hedeflerimizi gerçekleştirmemiz adına destekleyici gökyüzü enerjileri ile karşı karşıyayız. Hayatımızda aynı tekrarların yorgunluğundan uzaklaşmaya hazır olmamız, seçimlerimiz, iletişim dilimiz fazlası ile önem taşımakta.  İş başvuruları, sorunlu ilişki ve ortaklıkları noktalamak ya da iyileştirip yaşamlarımızda beyaz bir sayfa açabilmek için gökyüzünün olumlu gezegen dizilimlerinin enerjilerini doğru değerlendirelim.

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Dünya ve Türkiye genelinde hafta boyunca

Dünya ve Türkiye genelinde hafta boyunca

Siyasi arenada karışıklıklar 

Yerel yönetimler siyasi parti yetkilileri ile alakalı değişim ve skandallar 

Dijital platformlarda siber saldırılar 

Para fonları 

Meteorolojik olaylar 

Yeraltı kaynakları ile ilgili gelişmeler 

Doğa olayları, hava yolları ile ilgili konular gündemimizde yer alacak gibi görünüyor. 

Özellikle ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde Türkiye’nin doğum haritasının tepe noktası üzerindeki transit Satürn kavuşumu da oluşacak skandal konuşmaların, yerli yersiz çıkışların hafta boyunca ekonomiyi sarsacağı enerjileri vurguluyor. 

Bu hafta boyunca dürtüsel satın almalardan yatırım planlarımız ile ilgili içimize sinmeyen ortaklıklardan uzak durmak bilmediğimiz alanlarda riskli yatırımlara yönelmemek sonrasında oluşacak herhangi bir pişmanlığın önüne geçecektir. 

Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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