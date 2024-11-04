4 – 10 Kasım 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var
4 – 10 Kasım 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var
Bu hafta hedeflerimizi gerçekleştirmemiz adına destekleyici gökyüzü enerjileri ile karşı karşıyayız. Hayatımızda aynı tekrarların yorgunluğundan uzaklaşmaya hazır olmamız, seçimlerimiz, iletişim dilimiz fazlası ile önem taşımakta. İş başvuruları, sorunlu ilişki ve ortaklıkları noktalamak ya da iyileştirip yaşamlarımızda beyaz bir sayfa açabilmek için gökyüzünün olumlu gezegen dizilimlerinin enerjilerini doğru değerlendirelim.
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Dünya ve Türkiye genelinde hafta boyunca
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