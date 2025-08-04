4 - 10 Ağustos 2025 Haftanın Sayı Sekansı: “844 – 520 – 1110”
Bu hafta, 844, 520 ve 1110 sayılarının birleşimiyle oluşan güçlü enerjiye odaklanabilirsiniz. Bu sayıların birleşimi, korunma, mucizevi değişim ve yeni başlangıçların enerjisini taşır.
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844 – İlahi Koruma ve Bilinç Güçlendirme
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Haftanın Sayı Sekansı İle Çalışma – “844 – 520 – 1110”
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