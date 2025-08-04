4 –10 Ağustos 2025 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta ayın burcunuza geçişiyle denge ve sabır öne çıkıyor. Kariyerde fırsatlar dikkat çekiyor; inisiyatif almaya açıksınız. Ancak, aceleci davranmak yerine stratejik ilerleyin.

Aşk: Tutkunuz yüksek, ancak ilgi kadar ilgi göstermeniz de önemli. Bekarlar için sürpriz karşılaşmalar mümkün.

Sağlık: Stresle başa çıkmak için farkındalık ve nefes egzersizlerini deneyin.

Finans: Dürtüsel harcamalardan kaçının, istikrarlı yaklaşım kazandırır.

Hafta Sonu: Yaratıcı ve açık hava aktiviteleri iyi gelecektir. İletişimde netlik önemli.

Tavsiye: Enerjinizi yapıcı kullanın, destekleyici insanlarla vakit geçirin.

AstrodehA'nın Önerisi: İçsel dengenizi koruyarak haftayı verimli geçirebilirsiniz.