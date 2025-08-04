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4 –10 Ağustos 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 4 –10 Ağustos 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
04.08.2025 - 18:22

Gökyüzü Bu Hafta Uyarıyor!

4–10 Ağustos 2025 Haftasının Mottosu

'Aşka emek, adalete niyet, ruha ışık vakti.'

Venüs Yengeç’te

  • Kalpten gelen bağlara değer ver, sevdiğine sahip çık.

Mars Terazi’de

  • Dengeyle harekete geç, eylemlerini terazide tart.

8.8 Aslan Kapısı

  • Ruhunun ışığını yeniden hatırla, özünü yücelt.

9 Ağustos Kova Dolunayı

  • Gerçek seni yansıtmıyorsa bırak gitsin.
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Koç Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Koç Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Bu hafta ayın burcunuza geçişiyle denge ve sabır öne çıkıyor. Kariyerde fırsatlar dikkat çekiyor; inisiyatif almaya açıksınız. Ancak, aceleci davranmak yerine stratejik ilerleyin.

Aşk: Tutkunuz yüksek, ancak ilgi kadar ilgi göstermeniz de önemli. Bekarlar için sürpriz karşılaşmalar mümkün.

Sağlık: Stresle başa çıkmak için farkındalık ve nefes egzersizlerini deneyin.

Finans: Dürtüsel harcamalardan kaçının, istikrarlı yaklaşım kazandırır.

Hafta Sonu: Yaratıcı ve açık hava aktiviteleri iyi gelecektir. İletişimde netlik önemli.

Tavsiye: Enerjinizi yapıcı kullanın, destekleyici insanlarla vakit geçirin.

AstrodehA'nın Önerisi: İçsel dengenizi koruyarak haftayı verimli geçirebilirsiniz.

Boğa Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Boğa Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Bu hafta içe dönük bir süreçtesiniz. Hedeflerinizi yeniden değerlendirin; sabırlı doğanızla işteki dalgalanmalara direnç göstereceksiniz.

Aşk: Uyum ve sabır ilişkileri güçlendirir. Sakin ortamlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz.

Finans: Riskten kaçının; uzun vadeli hedeflere odaklanın.

Sağlık: Dinlenmeye zaman ayırın, sağlıklı beslenin. Meditasyon yararlı olabilir.

Hafta Sonu: Sosyal buluşmalar sizi yeniler. Güvendiğiniz kişilerin önerilerini dikkate alın.

Tavsiye: Yaratıcılığınızı kullanın, değişime açık olun.

AstrodehA'nın Önerisi: İç huzurunuzu koruyarak uyumlu kalın, enerjilerden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

İkizler Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

İkizler Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Genel: Bu hafta iletişim gücünüzle öne çıkıyorsunuz. Merkür’ün etkisiyle yeni bağlantılar kurabilir, işte ekip çalışmalarından fayda görebilirsiniz.

Aşk: Duygularınızı sözlü ifade etmek ilişkileri derinleştirir. Zihinsel uyum arayışındasınız; açık iletişim yeni başlangıçlar getirebilir.

Finans: Harcamalarda dikkatli olun, net iletişim yanlış anlamaları önler. Bütçenizi kontrol altında tutun.

Sağlık: Egzersiz ve aktif yaşam tarzı enerjinizi artırır, düzenli hareketten fayda göreceksiniz.

Hafta Sonu: Kısa bir gezi veya yeni bir deneyim size ilham verebilir. Önceliklerinizi iyi belirleyin.

Tavsiye: Sezgilerinize güvenin, enerjinizi anlamlı alanlara yönlendirin.

AstrodehA'nın Önerisi: Kendinizi açık ve samimi şekilde ifade edin; bu, hem ilişkilerde hem işte olumlu kapılar açar.

Yengeç Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Yengeç Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Genel: Duygusal yoğunlukla birlikte dönüşüm teması öne çıkıyor. İşte esnekliğinizle uyum sağlayabilir, kişisel alanda değişimi kabul edebilirsiniz.

Aşk: Partnerinizle derin sohbetler ilişkileri güçlendirir. Bekarlar, dikkatli gözlemlerle kalıcı bir bağın kıvılcımını fark edebilir.

Finans: Dürtüsel harcamalardan kaçının; bütçenizi gözden geçirin, tasarruf planları yapın.

Sağlık: Düzenli egzersiz ve zihinsel rahatlama teknikleri (örneğin meditasyon) bu hafta size iyi gelir.

Hafta Sonu: Sanatsal ya da huzur veren aktivitelerle ilgilenin. Sevdiklerinizle vakit geçirmek moralinizi yükseltecek.

Tavsiye: Yeniye açık olun ama uzun vadeli etkileri düşünün. Duygusal gücünüzle zorlukları aşabilirsiniz.

AstrodehA'nın Önerisi: İçsel huzurunuzu koruyun, çevrenizle uyum içinde olun ve duygusal zekânızla ışık saçın.

Aslan Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Aslan Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Genel: Güneşin burcunuzu aydınlatmasıyla enerjiniz ve karizmanız zirvede. Liderlik becerileriniz iş ve sosyal hayatta öne çıkıyor. İşbirliklerine açık olun.

Aşk: Tutku yüksek. Partnerinizle derin iletişim kurun. Bekarlar için eski bağlantılar gündeme gelebilir. Dinlemeyi unutmayın.

Finans: Umut verici gelişmeler var ancak riskli yatırımlardan kaçının. Uzun vadeli düşünün.

Sağlık: Egzersiz rutininizi çeşitlendirin. Eğlenceli aktivitelerle zindeliğinizi destekleyin.

Hafta Sonu: Sosyal çevrede parlayabilirsiniz. Fikir alışverişi yapacağınız ortamlara katılın.

Tavsiye: Özgüveninizi dengeleyin, alçakgönüllülük karizmanızı güçlendirir. Hedeflerinizi net şekilde ifade edin.

AstrodehA'nın Önerisi: Liderliğinizi sahiplenin, iletişimde açık olun ve çevrenize ilham verin.

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Başak Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Başak Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Genel: Bu hafta analitik zekânızla dikkat çekiyorsunuz. İş yerinde sorunları çözmede öne çıkabilir, takdir toplayabilirsiniz.

Aşk: Pratik ve samimi iletişim ilişkilerde önemli. Bekarlar için entelektüel uyum ön planda.

Finans: Bütçenizi gözden geçirin, plansız harcamalardan kaçının. Uzun vadeli hedeflere odaklanın.

Sağlık: Rutinlerinizi düzenleyin, dengeli beslenme ve zihinsel rahatlama ön planda olmalı.

Hafta Sonu: Duygusal ve fiziksel alanlarınızı sadeleştirin. Sevdiklerinizle zaman geçirmek iç huzur getirebilir.

Tavsiye: Yaratıcılığınızı besleyin, yeni şeyler öğrenmeye açık olun. Geleceğiniz için netlik kazanma zamanı.

AstrodehA'nın Önerisi: Detaylara verdiğiniz özeni koruyarak güçlü yönlerinizi ortaya koyun. Gelişim için elverişli bir hafta.

Terazi Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Terazi Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Genel: Bu hafta denge kurma teması öne çıkıyor. Venüs’ün etkisiyle sosyal çekiciliğiniz artıyor; iş ve ilişkilerde anlamlı bağlar kurabilirsiniz.

Aşk: Açık iletişim ve empati ilişkileri güçlendirir. Bekarlar için romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir.

Finans: Mali durum istikrarlı, ancak harcamalarda temkinli olun. Uzun vadeli hedeflere odaklanın.

Sağlık: Yoga ve meditasyon gibi uygulamalar zihinsel ve fiziksel denge sağlar.

Hafta Sonu: Sosyal etkinlikler keyifli geçebilir. Diplomatik yönünüzle olası anlaşmazlıkları kolayca çözebilirsiniz.

Tavsiye: Yaratıcılığınızı kullanın, ilham verici fikirleri değerlendirin. Sezgilerinize ve rüyalarınıza dikkat edin.

AstrodehA'nın Önerisi: Uyum içinde kalın, açık ve samimi iletişimle ilişkilerde pozitif gelişmeler elde edebilirsiniz.

Akrep Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Akrep Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Genel: Bu hafta sezgileriniz güçleniyor. Özellikle iş hayatında analitik bakış açınızla karmaşık durumları çözebilirsiniz.

Aşk: Derin duygusal bağlara odaklanıyorsunuz. Partnerinizle samimi paylaşımlar önemli. Bekarlar, benzer hedefleri olan biriyle güçlü bir bağ kurabilir.

Finans: Yatırımlarınızı dikkatle yönetin. Uzun vadeli düşünün ve harcamalarınızı gözden geçirin.

Sağlık: Meditasyon, yoga ve doğa yürüyüşleriyle hem ruhsal hem fiziksel dengeyi yakalayabilirsiniz.

Hafta Sonu: Yalnız zaman geçirmek netlik sağlar. Aileyle ilgili gelişmelere açık ve anlayışlı olun.

Tavsiye: Değişimi kucaklayın, yaratıcı alanlarda kendinizi ifade edin. İçsel gücünüzle dönüşüm sürecine uyum sağlayın.

AstrodehA'nın Önerisi: Sezgilerinize güvenin, gelişim için değişimden korkmayın. Bu hafta sizi dönüştürücü bir enerji bekliyor.

Yay Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Yay Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Genel: Jüpiter’in etkisiyle keşif ve öğrenme isteğiniz artıyor. Kariyerde yeni fırsatlar ve gelişim olanakları gündemde.

Aşk: Spontane ve neşeli anlar ilişkilere canlılık katacak. Bekarlar, kültürel bir etkinlikte romantik bir bağ kurabilir.

Finans: Kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli planlara yönelin. Harcamalarınızı dikkatle yönetin.

Sağlık: Farklı aktivitelerle rutini çeşitlendirin. Egzersiz ve sağlıklı yaşam, enerjinizi artırır.

Hafta Sonu: Açık hava maceraları ve sosyal etkileşimler ruhunuzu tazeler, vizyonunuzu genişletir.

Tavsiye: İyimser olun, niyetlerinizi net ifade edin. Cesaret ve topraklılık arasındaki denge başarı getirecek.

AstrodehA'nın Önerisi: İçsel gücünüzle hareket edin, hem işte hem özel yaşamda cesur adımlar atmaktan çekinmeyin.

Oğlak Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Oğlak Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Genel: Satürn’ün etkisiyle hedeflerinize odaklanıyorsunuz. Disiplin ve planlama, kariyerinizde başarıya götürecek.

Aşk: Sabır ve empati ilişkilerde derinleşme sağlar. Bekarlar için anlamlı bir sohbet romantizmi başlatabilir.

Finans: Harcamalarda temkinli olun. Uzun vadeli istikrar için stratejik planlamaya önem verin.

Sağlık: Düzenli rutinler ve dengeli yaşam tarzı hem bedeninizi hem zihninizi destekler.

Hafta Sonu: İlgi alanlarınıza yönelin, ilham veren kişilerle bağlantı kurun. Yeni bakış açıları kazanabilirsiniz.

Tavsiye: Mars’tan gelen enerjiyle harekete geçin. Azminizle engelleri aşabilir, hedeflerinize yaklaşabilirsiniz.

AstrodehA'nın Önerisi: Kararlılığınızı sürdürün, uzun vadeli başarınız için istikrarlı adımlar atın.

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Kova Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Kova Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Genel: Uranüs’ün etkisiyle yenilik ve bireysellik öne çıkıyor. Yaratıcı fikirlerinizle iş ortamında fark yaratabilirsiniz.

Aşk: Spontane ve sıradışı bağlar aşkı canlandırabilir. Bekarlar, alışılmışın dışındaki kişilerle etkileyici bağlantılar kurabilir.

Finans: Farklı yatırım fikirlerine açıksınız, ancak kararlarınızı sağlam temellere dayandırın. Esnek planlar geliştirin.

Sağlık: Monotonluğu kırmak için dinamik ve çeşitli egzersizler faydalı olur, enerjiniz artar.

Hafta Sonu: Teknolojiyle ilgili uğraşlar ve sosyal projeler ilham verebilir. Yeni bağlantılar ufkunuzu genişletir.

Tavsiye: Yaratıcılığınızı pratik stratejilerle birleştirin. Değişimi cesaretle kucaklayın.

AstrodehA'nın Önerisi: Yenilikçi düşüncenizi güvenle ortaya koyun, vizyonunuzu gerçeğe dönüştürme yolunda ilerleyin.

Balık Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Balık Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)

Genel: Neptün’ün etkisiyle sezgileriniz ve yaratıcılığınız güçleniyor. İşte ilham verici projelerde öne çıkabilirsiniz.

Aşk: Anlayış ve yumuşak iletişim ilişkileri güçlendirir. Bekarlar, sanatsal ya da manevi ortamlarda derin bağlar kurabilir.

Finans: Aceleci kararlar yerine dikkatli değerlendirme yapın. Uzun vadeli hedeflere göre plan yapın.

Sağlık: İçsel dengeye odaklanın. Meditasyon ve suyla ilgili aktiviteler size iyi gelecektir.

Hafta Sonu: Sanatla ilgilenmek ve içe dönmek ruhunuzu besler. Aileyle etkileşim ilişkileri onarabilir.

Tavsiye: Sezgilerinizi rehber alın, empatinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Denge ve uyumu besleyin.

AstrodehA'nın Önerisi: Sezgisel gücünüzü dinleyin, anlayışla hareket edin. Bu hafta hem ruhsal gelişim hem ilişkiler için verimli olabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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