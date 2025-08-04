4 –10 Ağustos 2025 Haftalık Burç Yorumları
Gökyüzü Bu Hafta Uyarıyor!
4–10 Ağustos 2025 Haftasının Mottosu
'Aşka emek, adalete niyet, ruha ışık vakti.'
Venüs Yengeç’te
- Kalpten gelen bağlara değer ver, sevdiğine sahip çık.
Mars Terazi’de
- Dengeyle harekete geç, eylemlerini terazide tart.
8.8 Aslan Kapısı
- Ruhunun ışığını yeniden hatırla, özünü yücelt.
9 Ağustos Kova Dolunayı
- Gerçek seni yansıtmıyorsa bırak gitsin.
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Koç Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)
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Boğa Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)
İkizler Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)
Yengeç Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)
Aslan Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)
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Başak Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)
Terazi Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)
Akrep Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)
Yay Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)
Oğlak Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)
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Kova Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)
Balık Burcu (4 - 10 Ağustos 2025)
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