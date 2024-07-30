31 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün her zamankinden çok daha hırslısın. Hedeflerinin, arzularının ve başarının peşinden koşacaksın. Dahası senin bu denli disiplinli ve özverili olduğun iş hayatında beklenmedik gelişmelerde yaşanacak. Reddedemeyeceğin teklifler, belki de kariyer hedeflerinin seyrini değiştirecek gelişmeler söz konusu olabilir. Bize soracak olursan, bu dönem sana en çok patronluk yakışır. Eğer aklında bir girişim varsa, bunun için finansman, hibe ya da kaynak bulmaya odaklansan iyi edersin.

İşte tam da bu noktada iç sesini da dinlemelisin. Zira gökyüzü seni huzur bulacağın yere yönlendirecek. Fakat bu sürekli kelimenin tam anlamıyla hedeflerine kitlenerek vazgeçmemelisin. Hedefine en çok yaklaştığın anda sakın vazgeçme.

Gelelim aşk hayatına! Geçmiş, gelecek ve maddi konular aşk hayatında karmaşaya neden olmuş olabilir. Sanıyoruz sen de biraz uzaklaşmayı tercih ettin. Ancak bugün aklındaki soru işaretlerinden kurtularak karar vermenin tam zamanı. Bakalım aşk için neler yapacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...