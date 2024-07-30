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31 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

31 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 19:00

Arzularınızın peşinden gittiğiniz yerde mutluluk var. Peki, 31 Temmuz Çarşamba gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 31 Temmuz Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün her zamankinden çok daha hırslısın. Hedeflerinin, arzularının ve başarının peşinden koşacaksın. Dahası senin bu denli disiplinli ve özverili olduğun iş hayatında beklenmedik gelişmelerde yaşanacak. Reddedemeyeceğin teklifler, belki de kariyer hedeflerinin seyrini değiştirecek gelişmeler söz konusu olabilir. Bize soracak olursan, bu dönem sana en çok patronluk yakışır. Eğer aklında bir girişim varsa, bunun için finansman, hibe ya da kaynak bulmaya odaklansan iyi edersin. 

İşte tam da bu noktada iç sesini da dinlemelisin. Zira gökyüzü seni huzur bulacağın yere yönlendirecek. Fakat bu sürekli kelimenin tam anlamıyla hedeflerine kitlenerek vazgeçmemelisin. Hedefine en çok yaklaştığın anda sakın vazgeçme. 

Gelelim aşk hayatına! Geçmiş, gelecek ve maddi konular aşk hayatında karmaşaya neden olmuş olabilir. Sanıyoruz sen de biraz uzaklaşmayı tercih ettin. Ancak bugün aklındaki soru işaretlerinden kurtularak karar vermenin tam zamanı. Bakalım aşk için neler yapacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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