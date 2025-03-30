31 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, haftaya önemli kararlardan kaçarak başlayabilirsin. Zira Merkür'ün ektisinde kalacağın bugün ticari anlaşmalarda bile duygusal kararlar verebilirsin. Bugünden itibaren geri hareketine Balık burcunda devam eden Merkür, mantıktan uzaklaşmanı sağlayabilir.

İşte bu aşamada profesyonel hayatında biraz zorlaşabilirsin. Ancak özel hayatında ne istediğini bilerek hareket edebilirsin. Belki de aşkı da bu sayede bulabilirsin... Haftanın henüz başından itibaren sosyalleşerek hayata karışarak yeni insanlarla tanışmayı deneyin.

Tüm bunların dışında ise iş hayatındaki pek çok süreci askıya almak hatta belki de bir tatile çıkmak iyi olabilir. Biraz mola ile kariyerinize dair süreçleri eskisinden daha güçlü bir şekilde yönetme şansı elde edebilirsin. Durup dinlenmenin karını başarılı olduğunda, yani belki biraz uzun vadede görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...