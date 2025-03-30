31 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gerçeklerden kaçmaya çalışabilirsin. Hatta hayallere dalabilir, gerçekleri görmek yerine düşlerindeki gerçeklere odaklanabilirsin. Tam da bu noktada zaman zaman kendini kandırmaya bile çalışabilir, düzenin bozulmasın ve kalbin kırılmasın diye önüne bir duvar dahi örebilirsin.

Tabii bu durum seni bir hayli yoracaktır. Merkür geri hareketi sırasında Balık burcuna geçtiği için daldığın hayal dünyası birtakım süreçlerin yarım kalmasına neden olabilir. Ticari anlaşmalar, iş görüşmeleri ve kazanma döngüleri bir süreliğine duraksayabilir.

İşte bu noktada işin içine duyguların karışabilir. Adeta aşka gelebilir, haftaya çalışarak başlamak yerine sevdiklerinle zaman geçirerek başlayabilirsin. Bir süre işten uzaklaşmak ve sevgiden güç almak ise sana çok iyi gelecektir. Kaçtığın gerçeklerden sığınmak için en doğru yerdensin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...