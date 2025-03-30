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31 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

31 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
30.03.2025 - 19:01

Gerçeklerden kaçmayın! Peki 31 Mart Pazartesi günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 31 Mart Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gerçeklerden kaçmaya çalışabilirsin. Hatta hayallere dalabilir, gerçekleri görmek yerine düşlerindeki gerçeklere odaklanabilirsin. Tam da bu noktada zaman zaman kendini kandırmaya bile çalışabilir, düzenin bozulmasın ve kalbin kırılmasın diye önüne bir duvar dahi örebilirsin. 

Tabii bu durum seni bir hayli yoracaktır. Merkür geri hareketi sırasında Balık burcuna geçtiği için daldığın hayal dünyası birtakım süreçlerin yarım kalmasına neden olabilir. Ticari anlaşmalar, iş görüşmeleri ve kazanma döngüleri bir süreliğine duraksayabilir. 

İşte bu noktada işin içine duyguların karışabilir. Adeta aşka gelebilir, haftaya çalışarak başlamak yerine sevdiklerinle zaman geçirerek başlayabilirsin. Bir süre işten uzaklaşmak ve sevgiden güç almak ise sana çok iyi gelecektir. Kaçtığın gerçeklerden sığınmak için en doğru yerdensin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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