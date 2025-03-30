31 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün biraz kendine dönmelisin. İç dünyanla yüzleşmeli, neyi neden yaptığını yeniden gözden geçirmelisin. Özellikle de kariyer hayatında dair süreçleri ele almalı, çabanın karşılığını gerçekten aldığına emin olmalısın. Aynı zamanda yorgunluğuna değer mi, sahiden istediğin başarı mı bunu keşfetmelisin.

Tam da bu noktada Merkür, geri hareket ile Balık burcuna geçiş yapıyor! Yani sana içsel yüzleşmen ve huzur arayışın için de fırsat veriyor. İş hayatında biraz durgunluk söz konusu olabilir. Bu da bir hayli işine yarayabilir. Bakalım, bu süreci nasıl değerlendireceksin?

İçine ve özüne dönerken fark ettiğin duyguların da olacak. Sevdiklerin ve sevmediklerini anlayacaksın. Bu yüzden hayatına yeni insanlar girecek, ama aynı anda ayrılıklar da söz konusu olacak. Bunu bir arınma süreci olarak dinlenmen ise harika olur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...