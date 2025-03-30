31 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün duygusal konularda beklenmedik kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Her ne kadar kararlı görünsen de ruhunun derinlerinde ne istediğini bilmiyor olabilirsin. Belki de bazı konularda kendine yeterince dürüst olmuyorsundur, ne dersin?

Tam da bu noktada devreye Merkür giriyor. Geri hareketi sırasında Balık burcuna geçiş yapan Merkür, sınırlarını aşmanı sağlıyor. Gönlünden geçeni gerçeğe dönüştürmek için bu şansı kaçırma deriz. Aşkını dile getir, sevgini hissettir ve en önemlisi de nerede, kiminle mutluysan onunla ol!

Gelelim profesyonel hayatına! Ticari anlaşmalar yaparak ve büyük girişimlere imza atarak başlayabilirsin haftaya. Gözünü dört aç, paranı katılamanı sağlayacak fırsatlar seni bekliyor. Tabii bu süreçte de iş hayatına dair kararlarına duygularını karıştırmamaya özen göster, bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...