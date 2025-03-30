31 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, aman dikkat bugün geçmiş geri dönebilir! Unutulduğunu sandığın konular ansızın hortlayabilir. Eski defterler peşi sıra açılabilir, özellikle de yarım kalan meseleler yeniden akında ve kalbinde yerini alabilir. Yeniden denemenin, eskiyi telafi etmenin ya da zamanı yüreğinde tersine çevirmenin zamanı geldi.

Zira bugün geri hareket ile Merkür, Balık burcuna geçiş yapıyor! Haliyle bu durum duygusal geçişlere ve değişime neden olabilir. Eskiye olan özlem sadece aşk hayatında değil, sosyal yaşantında etkisini gösterebilir. Eski dostlukları, arkadaşlıkları ve aile bağlarını anımsayarak huzur bulabilirsin. Bu süreçte küslükleri bitirmek için beklenmedik adımlar da atabilirsin.

Gelelim iş hayatına! Profesyonel konulara odaklanmakta biraz zorlanabilirsin, bu pazartesi. Belki mevcut düzenini devam ettirerek akışa bırakmak iyi bir çözüm olabilir. Öte yandan rekabetten ve güç mücadelelerinden sakınmalı, dengeyi korumalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...